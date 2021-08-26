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Spor Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
Spor

Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor ligin 3. haftasında oynayacağı Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 16:50:00 -
Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketi ile başladı.

Yeşil-beyazlılar, 5'e 2 oyunun ardından çıkış koşuları ve taktik çalışma ile antrenmanı noktaladı.

İdmanı kulüp başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticiler de takip etti.

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