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Spor Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:49:02 -
Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarıyla sona erdi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçı Halis Özkahya'nın yerin Ali Şansalan'ın yöneteceğini duyurdu.

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