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Spor Konyaspor-Fenerbahçe Maçı Nerde Oynanacak?
Spor

Konyaspor-Fenerbahçe Maçı Nerde Oynanacak?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Stadyumu’nun zeminin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Altay'ın açıklamaları.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 20:34:00 -
Konyaspor-Fenerbahçe Maçı Nerde Oynanacak?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Stadyumu’nun zeminin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Altay'ın açıklamaları.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor ve Büyükşehir Stadyumu’nun zeminiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Konyaspor taraftarına seslenen Başkan Altay, Konya’nın bugünlerde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını; sadece Konya için değil, Türkiye için önemli bir organizasyonun devam ettiğini söyledi. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’nın tanıtımına, turizmine ve ticaretine çok önemli bir katkı sağladığını kaydeden Başkan Altay, ayrıca 55 ülkede Konya ile ilgili yapılan tanıtımların da ileri ki dönemlerde Konya’ya çok ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

"Bugün oynanması gereken Başakşehir maçı Eskişehir’e alındı"

Tüm tedbirleri almalarına rağmen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisi hazırlıkları sırasında ve mevsimsel etkilerle sahanın zemininde ciddi problemler yaşandığını hatırlatan Başkan Altay, “Bugün oynanması gereken Başakşehir maçı Eskişehir’e alındı. Bu vesileyle takımımıza Başakşehir maçında başarılar diliyorum. İnşallah maçtan sonra kulübümüzle bir araya gelerek sahanın çimleriyle ilgili kararlar alıp en kısa sürede bunları uygulamaya başlayacağız. Çimlerin yeniden serilmesi dahil, konuyla ilgili her türlü tedbiri aldık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konyaspor’umuzun en güzel şartlarda mücadele etmesi için her türlü sorumluluğu almaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

"Konyaspor’umuzun her zaman yanındayız"

Konya Büyükşehir Stadı’nın yapılması ve bugüne kadar Konyaspor’un en güzel şartlarda oynaması için her türlü sorumluluğu aldıklarını ayrıca sponsorluk desteği de dahil takımın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, Konyalı ve Konyaspor sevdalısı olarak özellikle ifade etmek istiyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konyaspor’umuzun her zaman yanındayız.

Fenerbahçe ve Hatayspor maçları nerede oynanacak?

Bu vesileyle Konyaspor’umuzun içeride oynayacağı 29 Ağustos'taki Fenerbahçe ve Hatayspor maçlarıyla ilgili gerekli kararların da Federasyon tarafından alınacağına emin olduğumu ifade etmek isterim. Zorlu bir dönemden geçiyoruz ama büyük Konyaspor ailesinin bunu da atlatacağına eminim. Taraftarımız, kulüp yönetimimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci de en kısa sürede neticelendireceğiz ve Konyaspor’umuz yine kendisine layık bir statta ve zeminde mücadelelerine devam edecek. Konyaspor’umuza başarılar diliyorum” diye konuştu.

 

 

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