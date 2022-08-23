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Spor Konyaspor-Fenerbahçe maçı neden Eskişehir'de oynanacak?
Spor

Konyaspor-Fenerbahçe maçı neden Eskişehir'de oynanacak?

Süper Lig'in 4.haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu karşılaşmanın neden Eskişehir'de oynanacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 21:43:00 -
Konyaspor-Fenerbahçe maçı neden Eskişehir'de oynanacak?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 4.haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman nerede oynanacak?

Konyaspor-Fenerbahçe maçı neden Eskişehir'de oynanacak?

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Fikstür gereği, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, kombinesi olan taraftarların PassoLig kartlarına maç biletlerinin tanımlanacağı, müsabakanın biletlerinin kısa süre içerisinde satışa çıkacağı belirtildi.

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