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Spor Konyaspor dünyaca ünlü isim için harekete geçti
Spor

Konyaspor dünyaca ünlü isim için harekete geçti

Konyaspor, St.Etienne, Caen, Bordeaux ve Monaco gibi takımlarda forma giyen Bennaser için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 09:58:00 -
Konyaspor dünyaca ünlü isim için harekete geçti

Ara transfer dönemi resmen başladı. Ocak ayını hareketli geçirecek takımlardan bir tanesi de Konyaspor... Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Yeşil-Beyazlılar orta sahasını güçlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda ise gündeme flaş bir isim geldi.

Monaco’dan ayrıldıktan sonra Adanaspor’a gelen ve iki sezondur Güney ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Benasser, Konyaspor’un transfer listesinin en başında. 1. Lig temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncuya talip olan Konyaspor bonservis görüşmelerine başlayacak.

Birkaç gün içerisinde transferin resmiyet kazanma ihtimali yüksek duruyor. Daha 26 yaşında olan Benasser’in de kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği gelen haberler arasında.

Nancy altyapısından yetişen Benasser, kariyeri boyunca St.Etienne, Caen, Bordeaux ve Monaco formaları giymişti. Bu sezon Adanaspor’da 14 maçta ter döken oyuncu 1 gol atıp, 4 de asist yapma başarısı ortaya koydu.

Kaynak: Fanatik

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