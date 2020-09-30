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Spor Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:21:13 -
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada topla oyun ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.

Tedavisine ülkesinde devam edilen Marin Anicic ile tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Alper Uludağ idmana katılmadı.


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