Konyaspor-Beşiktaş Maçı Muhtemel 11'i

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor - Beşiktaş canlı olarak beIN Sports'tan yayınlanacak.

Maçın VAR hakemi belli oldu

VAR: Arda Kardeşler

AVAR: Emre Malok

AVAR: Ferhan Kestanlıoğlu

Önder Karaveli 4. sınavında

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.

İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı. Palut idaresindeki Konya ekibi kazanırsa puanı 39 yapacak ve lider Trabzonspor ile farkı 7'ye indirecek.

İki takımın eksikleri

İttifak Holding Konyaspor'da cezaları bulunan Serdar Gürler ile Ahmet Çalık karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre kadroda yer alıyor.

Konyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Musa, Hadziahmetovic, Bytyqi, Mpoku, Cikalleshi.

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Larin, Batshuayi.