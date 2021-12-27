Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu
Süper Lig'de devre 19.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Konyaspor, ligin 19.haftasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu?
Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla başlayacak. Haftanın kapanış maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Peki, maç kaç kaç bitti?
Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu
Konyaspor-Beşiktaş maçı saat 20.00’de başladı.
Konyaspor
Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi.
Beşiktaş
Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.