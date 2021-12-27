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Spor Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu
Spor

Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu

Süper Lig'de devre 19.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Konyaspor, ligin 19.haftasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 20:06:00 -
Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu

Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla başlayacak. Haftanın kapanış maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Peki, maç kaç kaç bitti?

Konyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu

Konyaspor-Beşiktaş maçı saat 20.00’de başladı.

Konyaspor

Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi.

Beşiktaş

Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

 

 

 

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