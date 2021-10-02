Konyaspor Alanyaspor maçı sonucu
Konyaspor Alanyaspor kaç kaç? Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Konya Alanya maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Konyaspor Alanyaspor maçı sonucu
Konyaspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. maçın 49. dakikasında konuk ekip Fatih Aksoy ile öne geçti. 87. dakikada Awaziem topu kendi kalesine gönderdi. Bu sonuçla ekipler sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Konyaspor ve Alanyaspor ayrıca puanlarını 14'e çıkarttı.