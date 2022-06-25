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Spor Konyaspor Abdülkerim Bardakçı'nın yerini Belçika'dan doldurdu
Spor

Konyaspor Abdülkerim Bardakçı'nın yerini Belçika'dan doldurdu

Konyaspor, Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakçı'nın yerini hemen doldurdu. Yeşil beyazlılar gurbetçi oyuncu Kahraman Demirtaş ile sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 18:35:00 -
Konyaspor Abdülkerim Bardakçı'nın yerini Belçika'dan doldurdu

Konyaspor, 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı’nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından boşalan stoper mevkisine Kahraman Demirtaş’ı transfer ederek takviye yaptı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Kahraman Demirtaş kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Belçika takımlarından RCS Verviers alt yapısında yetişen Kahraman, Süper Lig’de son olarak Göztepe forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Kahraman Demirtaş, 2021-2022 sezonunda 23'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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