Konya'nın bisiklet şehri kimliği genç nesillerle güçleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarıyla “Bisiklet şehri” kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Bisiklet etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genç Ar-Ge Birimi iş birliğiyle Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye’de alanında tek olan Konya Olimpik Veledromu’nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden veledromun özellikleri ve bisiklet sporu hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra bisiklet yollarında pedal çevirerek bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.

Program sayesinde öğrenciler, Konya’nın uluslararası standartlardaki bisiklet tesislerini tanırken bisiklet sporunun sunduğu imkânları da yakından görme fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLER BİSİKLETİN TARİHİNE VE SPOR KÜLTÜRÜNE YOLCULUK YAPTI

Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ise Konya Büyükşehir Belediyesi Velespit Müzesi’nde düzenlenen bisiklet sporu konulu söyleşiye katıldı. Konya Bisiklet İl Temsilcisi Ali Demirel, Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Antrenörü Miraç Kal ve bisiklet takımı sporcusu Batuhan Özgür’ün konuk olduğu söyleşide, bisiklet sporuna ilişkin deneyimler ve bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

Söyleşinin ardından Velespit Müzesi’ni gezen öğrenciler, bisikletin tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinerek bisiklet kültürünün geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu keşfetti.