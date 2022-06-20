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Gündem Konya'dan yüreklere ateş düşüren haber
Gündem

Konya'dan yüreklere ateş düşüren haber

Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine giren 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 18:36:00 -
Konya'dan yüreklere ateş düşüren haber

Tol Mahallesi Kaya mevkisine giden Talha K. (16), Ferhat Ş. (14), Mustafa Ş. (16), Sedat Ş. (13) ve Mert D. (15) serinlemek için eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine girdi.

Su birikintisinin balçıkla dolu olduğunu fark eden çocuklardan Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D. sudan çıkmayı başarırken, Talha K. ile Ferhat Ş. ise boğularak can verdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşırken, Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, Tol Mahallesi'ne giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

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