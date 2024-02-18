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Ekonomi Konya'daki dev fabrika Afrika'ya 250 milyon liralık satış yaptı
Ekonomi

Konya'daki dev fabrika Afrika'ya 250 milyon liralık satış yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 03:45:00 -
Konya'daki dev fabrika Afrika'ya 250 milyon liralık satış yaptı

Konya sanayisinin en büyük üreticileri listesinde yer alan firma 250 milyon liralık rekor satış gerçekleştirdi. İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM), KAP'a yapılan bildirimle Afrika'da bulunan bir müşterisiyle yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirket 8.350.000 USD toplam bedel ile 5 ay içinde un değirmeni kuracak.

Türkiye genelinde üretim yapan binlerce firma var. Sanayisi güçlü olan Konya ise her sektörde üretim kabiliyetine sahip. Konya'da yer alan İmaş Makina bu firmalardan sadece bir tanesi. Konya merkezli Loras Holding bünyesinde yer alan İmaş Makina, yeni bir anlaşmaya daha imza attı. 8 milyon 350 bin dolarlık anlaşmanın Türk Lirasındaki karşılığı ise yaklaşık 250 milyon liraya denk geliyor.

Afrika'ay değirmen kurulacak

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM), KAP'a yapılan bildirimle Afrika'da bulunan bir müşterisiyle yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirket, müşterisi tarafından hesabına yapılan peşinat ödemesini aldı. Açıklamaya göre toplam bedeli 8 milyon 350 bin dolar olan un değirmeni kurulumu sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen bu ödeme, IMAS'ın Afrika'daki büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek olan un değirmeni kurulumunun, çeşitli partiler halinde 5 ay içerisinde tamamlanacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizle Afrika'da mukim bir müşterimiz arasında 8.350.000 USD toplam bedel ile un değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi bugün ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının çeşitli partiler halinde 5 ay içinde yapılması planlanmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmaş Makina son zamanlarda aldığı büyük siparişlerle büyümeye devam ediyor.

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