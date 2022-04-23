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Yerel Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme
Yerel

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme

Konya'nın Karatay ilçesinde yaklaşık 3,5 yıl önce evlerinde öldürülen Metin ile Necla Büyükşen çifti cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 00:26:00 - 2022-04-23 00:30:31
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 19 Nisan'da Çumra ve Beyşehir ilçelerinde farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 şüpheliden biri tutuklandı

Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Zanlıyı, olaya şahit olan Büyükşen çiftinin kızı B.B'nin, "anne ve babasını öldüren kişi" olarak teşhis ettiği iddia edildi.

Maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmüşlerdi

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

 

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