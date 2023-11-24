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Yerel Konya'da yürek yakan olay... Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu!
Yerel

Konya'da yürek yakan olay... Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 09:53:00 -
Konya'da yürek yakan olay... Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu!

Konya'da yakınlarının haber alamadığı H.A.'nın (32), evinde doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte öldüğü ortaya çıktı. H.A. hamileliğini çevresinden gizlemiş...

Konya'da yakınlarının haber alamadığı H.A.'nın (32), evinde doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte öldüğü ortaya çıktı. H.A. hamileliğini çevresinden gizlemiş...

Konya'da yakınlarının haber alamadığı H.A.'nın (32), evinde doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte öldüğü ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre H.A.'nın hamileliğini çevresinden gizlediği, ölü doğan bebeği odasına bırakıp banyoya gittiğinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 6'ıncı katında ortaya çıktı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan H.A.'dan yakınlarının haber alamaması üzerine polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis, H.A.'nın yatak odasında bebek cesediyle karşılaştı. H.A.'nın ise banyoda cansız bedeni bulundu. Sağlık görevlilerinin ilk belirlemelerine göre, H.A.'nın doğumdan birkaç gün önce bebeğinin karnında öldüğü, bu sabah da kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra gittiği banyoda yaşamını yitirdiği tespit edildi. İddiaya göre H.A.'nın hamileliğini çevresinden gizlediği, 3 gün önce de iş yerinden izin alıp, aile hekiminden rapor alarak evde dinlendiği öğrenildi.

Evde ölü bulunan H.A. ve bebeğin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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