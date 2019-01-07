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Konya'da yarın (8 ocak salı) okullar tatil mi?

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Konya’da yer aldı. Konya’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Konya’da okullar yarın tatil mi? Konya’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
Konya'da yarın (8 ocak salı) okullar tatil mi?

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Konya’da yer aldı. Konya’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Konya’da okullar yarın tatil mi? Konya’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Konya'da yoğun kar etkili olmaya başladı. Konya'da okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının kapandığı belirtiliyor. Konya Yolu'nda kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle trafik kilitlenmiş durumda...

Konya’da okullar tatil mi?

Konya, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Konya Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Konya Valiliği 7 Ocak pazartesi günü kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Konya'da yarın (8 ocak salı) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Konya Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
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