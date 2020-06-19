  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:29:26 -
Konya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da zabıta ekipleri tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi ekipleri, Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından uçamayan bir şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Zabıta ekiplerinin, gelen görevlilere teslim ettiği şahinin yaralı olduğu belirlendi.

Tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü Hekimliğine götürülen şahinin, iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı