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Aktüel Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:38:50 -
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde, trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ilgın'da 12 gün önce trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobilin sürücüsü Mehmet Şen (60), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Şen'in cenazesi, ilçeye bağlı Bulcuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Ilgın ilçesinde, trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobilin sürücüsü Şen, çevredeki benzin istasyonunun çalışanı ve vatandaşlarca yaralı kurtarılmıştı. Yaralı sürücü, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Konya'ya sevk edilmişti.

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