Konya’da yağışlar tarımın verimini arrtırdı

Konya Ovası'nda yağışlar zaman zaman etkili oluyor. Yüzölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya’da, geçtiğimiz dönemlere göre bu yıl yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

"Rekolte artacak"

Son yağışların rekoltede geçen yıla göre daha fazla artış sağlayacağını belirten Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Şu anda Konya yöresinde hububatta yüzde 65 civarında kıraç alanda ekim yapılıyor. Hububat konusunda kıraç alanlarda bu sene, diğer illere baktığımız zaman İç Anadolu’da Konya ciddi anlamda yağış aldı. Bahar yağışları arkasından bir nebze daha devam etti. Bunlar bir önceki yıla göre baktığınız zaman rekolteyi artıracak.

Geçen yılkı kuraklık zarar verdi

Bir önceki yıl yaşanan kuraklık ciddi anlamda çiftçilerimizi zarara uğratmıştı. Tarlasına hiç biçerdöver girmeyen çiftçilerimiz vardı. Ama şu anda gözüken durum rekoltenin bir nebze daha artacağı." dedi.

Cumra'ya düşen dolu ekine zarar verdi

İHA'nın haberine göre, ancak İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yağmur yağışları yerini lokal olarak bazı bölgelerde zaman zaman doluya bıraktı. Özellikle doludan etkilenen Çumra ilçesinde ise zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Dolu yağışının buralarda yüzde 10 ile 60 arasında zarara neden olduğu değerlendiriliyor.