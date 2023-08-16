Konya'da uyuşturucu operasyonları: 41 tutuklama
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu satışı yaptıkları belirtilen 41 zanlı tutuklandı.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu satışı yaptıkları belirtilen 41 zanlı tutuklandı.
Konya polisi, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, çok sayıda şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 bin uyuşturucu hap, 2 kilo 500 gram bonzai, 500 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 94 kök kenevir bitkisi, 50 gram eroin ve bir miktar skunk maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı. (İLKHA)
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