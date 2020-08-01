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Aktüel

Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:31:38 -
Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Mehmet Gani Toprak (42) idaresindeki 07 CVZ 42 plakalı otomobil, ilçenin Kazanhüyüğü Mahalle kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mehmet Gani Toprak ile otomobilde bulunan Hüznur Toprak (36), Onur Toprak (8), Yasin Toprak (15) ve Ömer Toprak (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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