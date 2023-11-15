Konya'da terör örgütlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda "İCB/AFİD/SOFU Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kenan Sel’in (43) Konya’da izine ulaşan ekipler harekete geçti. Sözde örgütün genel emiri İbrahim Sel’in kardeşi olduğu ve örgüt içerisinde yönetici konumda birçok görev aldığı tespit edilen şüpheli şahsın kaldığı adres tespit edilerek polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Şahıs, baskın yapılan adreste yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramada 10 adet sim kart, 4 adet CD kart, 2 adet flash bellek, 25 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala, 1 adet sözde örgüt bayrağı ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ - Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fazıl Üçer (58) Meram ilçesindeki tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Sıddık Güneş (53) de Selçuklu ilçesinde tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğüne götürülen 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.