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Konya’da taşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş 500 gram patlayıcı ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:05
Konya’da taşıdıkları oyuncak ayının içerisinde bomba çıkan 2 kişi tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş 500 gram patlayıcı ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana yönünden Konya’ya gelen hafif ticari araç Ereğli ilçesi yakınlarında durduruldu. 1’i çocuk, 3’ü kadın 9 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis, bagajdaki sırt çantasında kırmızı renkli oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı tespit etti. Bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirilen patlayıcının etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve telefon bağlantısı ile aktif edilebileceği belirlendi. Araçta bulunan yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Şanlıurfa’ya gönderilirken 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Halaf Casım Hasan ile Wisam İnad tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:05
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