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Aktüel Konya'da tarihi evler "kentsel dönüşüm" ile yaşatılıyor
Aktüel

Konya'da tarihi evler "kentsel dönüşüm" ile yaşatılıyor

Konya'da, tarihi dokuyu yansıtan evler, kentsel dönüşümle cazibe merkezi olacak - Açık avlu tipi, sundurması ve kerpiç yapılı mimarisiyle literatürde yer edinen, yok olmaya yüz tutmuş ve çoğu yıkılan tarihi Konya evleri, Karatay Belediyesince yürütülen çalışmayla restore edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:03:03 -
Konya'da tarihi evler "kentsel dönüşüm" ile yaşatılıyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Kent merkezindeki özgün mimarisiyle dikkati çeken, çoğu yıkılmış ve ağır hasarlı tarihi Konya evleri, restorasyon ve sokak sağlıklaştırmasıyla turizme kazandırılıyor.

Mevlana Müzesi yakınındaki Akçeşme ve Kerimdede Mahallesi'nde, 100 bin metrekare alanda yürütülen çalışmayla yok olmaya yüz tutmuş ve çoğu yıkılan tarihi Konya evleri restore ediliyor.

İki mahalleyi ayıran Mahmutdede Sokak'ta, Karatay Belediyesince yapılan restorasyon ve sokak sağlıklaştırmasında onlarca ev aslına uygun hale getirildi.

İki katlı, açık avlu tipindeki evlerde, sundurmasından kapı tokmağına kadar özgün mimarinin yaşatılmaya çalışıldığı sokağa gelenler, adeta tarihte yolcuğa çıkıyor.

- "3 milyon lira bedelle sokak sağlıklaştırması yapıldı"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümde tarihi özgün mimariyi öne çıkarmak istediklerini söyledi.

Mevlana Müzesi yakınındaki Akçeşme Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm alanında bulunan tarihi Konya evlerinde restorasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Kılca, bölgede yaklaşık 3 milyon lira bedelle sokak sağlıklaştırma çalışması yaptıklarını anlattı.

Burada eski binaları yıkıp yerine kimliksiz binalar yapma anlayışından uzak durduklarını vurgulayan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski tarihi ve geleneksel mimariyi ve buradaki dokuyu koruyarak, Konya evleri mimarisini, yeni yaptıklarımızla birlikte restore ettiğimiz binalarda yaşatıyoruz. Yeni bir Konya sokağı oluşturduk. Bu alan 100 bin metrekarelik Mevlana Müzesi'nin yanı başında, merkezinde bir yer ama terk edilmiş, buradaki binaların birçoğu yıkılmış. Sağlıksız ve deprem riski bulunanların birçoğunu da biz yıktık, yerine aslına uygun olanını inşa ettik. Kimliksiz binalar yapmaktansa deprem riskine dayanaklı binalar yapıyoruz. Bu evlerin hepsinin hikayesi var. Sundurmasından kapı tokmağına kadar her bir ayrıntısının anlamı var. Bunları bütün olarak burada yaşatmaya çalışıyoruz."

Kılca, bölgenin kentsel sit alanı ilan edildiğini, büyükşehir belediyesince koruma amaçlı imar planının da tamamlandığını dile getirdi.

Sokaktaki diğer tarihi kerpiç yapılı evlerde de kamulaştırma çalışmasının yapıldığını anlatan Kılca, şunları kaydetti:

"Burada özellikle turizm açısından canlı bir mekan oluşturmayı hedefliyoruz. Mevlana Müzesi'ne yakın diğer sokaklarda da bu çalışmaları yapacağız. Bu bölgede çok sayıda ev var. Burada mesken ve iş yerleri olacak. Butik otel, kafeler gibi yaşam alanı olacak. Konya'nın yeni cazibe merkezini ve yaşam alanını oluşturmaya başladık. Çalışması tamamlanan bu sokak görüldüğü üzere film platosu gibi insanı adeta yüz yıl öncesine götürüyor."

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