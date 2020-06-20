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Yerel

Konya’da suna kuşu ve flamingo katliamına: 13 bin 237 lira ceza

Konya’da yasak olmasına rağmen flamingo ve suna kuşu avı yaptığı iddia edilen 1 kişiye 13 bin 237 liralık ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:55:37 -
Konya’da suna kuşu ve flamingo katliamına: 13 bin 237 lira ceza

Konya’da yasak olmasına rağmen flamingo ve suna kuşu avı yaptığı iddia edilen 1 kişiye 13 bin 237 liralık ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya İl Şubesi ekipleri, Altınekin ilçesinde yasa dışı kara avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişiyi yakaladı. Şahsın tüfekle 2 flamingo ve 1 suna kuşunu vurduğu belirlendi. Vurulan flamingo ve suna kuşu ile avda kullanılan av tüfeğine el konuldu. Hayatta olan bir keklik görevliler tarafından tekrar doğaya bırakılırken, şahıs hakkında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 13 bin 237 liralık cezai işlem uygulandı.

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