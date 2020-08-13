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Aktüel

Konya'da sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:52:15 -
Konya'da sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

KONYA (AA) - Konya’nın Ilgın ilçesinde düştüğü sulama kanalında mahsur kalan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen sokak köpeğini fark eden vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, suluma kanalındaki mazgalda mahsur kalan köpeği kurtarmak için harekete geçti. Köpek, "hayvan kurtarma aparatı" yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da kurtarma ekibine yardım etti.

Köpek, Konya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis üyesi veteriner hekim Hikmet Koçak'ın muayene etmesinin ardından Ilgın Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderildi.

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