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Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-09 22:00:45 -
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye para cezası

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye 6 bin 320 lira para cezası verildi.

Emniyet Müdürü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik ilçe merkezinde denetimlerini sürdürdü.

Denetimde, kısıtlamayı ihlal eden 8 kişiye 6 bin 320 lira para cezası verildi.

Ekipler, vatandaşlara devlet tarafından uygulamaya konulan kısıtlamaya uymaları ve evde kalmaları çağrısını bir kez daha hatırlattı.



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