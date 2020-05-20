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Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 48 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:29:31 -
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 48 kişiye para cezası

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 48 kişiye, toplam 37 bin 920 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan uygulamalarda 45 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 2 kişiye maske takmamaktan, bir kişiye ise iş yerini açma kapatma kurallarını ihlalden, toplam 37 bin 920 lira cezai işlem uygulandı.

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