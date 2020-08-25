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Aktüel Konya'da parkta bulunan altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi
Aktüel

Konya'da parkta bulunan altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:03:20 -
Konya'da parkta bulunan altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, parkta bulunan, içerisinde bir miktar para ve altın olan çanta sahibine teslim edildi.

Stat Mahallesi yakınındaki parkta bir çanta bulan Osman Çetin, çantayı Seydişehir Belediyesine götürdü.

Belediye personeli, çanta sahibinin Tacedtin Kızıl olduğunu tespit etti ve Kızıl'ı belediyeye çağırdı.

Çetin, içerisinde 10 çeyrek altın, 110 euro ve 250 Danimarka Kronu olan çantayı Kızıl'a teslim etti.

Kızıl da Çetin'e teşekkür ederek, bir miktar para ödülü verdi.




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