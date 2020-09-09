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Aktüel Konya'da otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Konya'da otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:48:29 -
Konya'da otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin, seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fatih Güneş (40) idaresindeki 06 CAP 647 plakalı otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyreden Osman Kerik (45) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi altında sıkışan otomobilin sürücüsü Güneş, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Melek Özal ile Emine, Zeynep Nehir ve Elif İpek Güneş yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servisi ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilden çıkarılan Güneş'in cesedi, cenaze aracıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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