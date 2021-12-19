Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Pek çok şehirde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Konya’da etkisini artıran kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, okullar tatil mi Konya?

Konya’da okullar tatil edildi mi? Yarın Konya’da okul var mı?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Eğitim öğretime uzaktan eğitim ile devam edilecek.