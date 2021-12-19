Konya’da okullar tatil edildi mi? Yarın Konya’da okul var mı?
Konya yarın uzaktan eğitim mi olacak? Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Konya’da yaşayan öğrenciler 20 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Konya’da okullar tatil edilecek mi? Konya okullar kaç gün tatil?
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Pek çok şehirde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Konya’da etkisini artıran kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, okullar tatil mi Konya?
Konya’da okullar tatil edildi mi? Yarın Konya’da okul var mı?
Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Eğitim öğretime uzaktan eğitim ile devam edilecek.