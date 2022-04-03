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Yaşam Konya'da kum fırtınası! Toz bulutu paniğe neden oldu
Yaşam

Konya'da kum fırtınası! Toz bulutu paniğe neden oldu

Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgarla toz ve kum fırtınası oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 17:43:00 - 2022-04-03 17:46:41
Konya'da kum fırtınası! Toz bulutu paniğe neden oldu

Konya'nın Yunak ilçesinde, bir anda etkisini gösteren fırtınayla gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Görüş mesafesini düşüren toz bulutu ilçede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu.

Yunak ilçe merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 80 kilometreye kadar çıktı.

Fırtınada ev cepheleri ve araçlar toz içinde kaldı.

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