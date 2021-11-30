Konya'da kum fırtınası ne kadar sürecek?
Konya’da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar fırtınanın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, kum fırtınası ne zaman bitecek?
Tüm yurtta etkili olan fırtınanın ardından Konya’da kum fırtınası yaşandı. Peki, kum fırtınası ne zaman bitecek? Konya hava durumu?
Konya'da kum fırtınası ne kadar sürecek?
Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde 2'si yakıt tankeri, 2'si kamyon, 4'ü otomobil olmak üzere 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Akşam saatlerinde fırtına etkisini azaltmaya başladı.