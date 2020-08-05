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Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:03:03 -
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye para cezası

KONYA (AA) - Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 3 iş yerindeki 62 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bazı eğlence mekanlarında Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, üç iş yerinde yaptığı denetimde, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen toplam 62 kişiye idari para cezası uyguladı. İş yerlerinin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca iş yerlerinden ikisinin alkol sunum belgesinin olmadığı ve çalışanlardan 14'ünün kimlik bildiriminin yapılmadığı belirtildi.

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