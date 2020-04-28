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Aktüel

Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye işlem yapıldı

2020-04-28 16:05:25 -
Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye işlem yapıldı

KONYA (AA) - Konya'da açık olduğu tespit edilen kafedeki 17 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yaptıkları denetimde, merkez Selçuklu ilçesindeki bir kafenin açık olduğunu belirledi.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları denetimde, aralarında 20 yaş altı bir kişininin de bulunduğu 16 kişiye idari işlem, iş yerinin işletmecisine ise adli işlem uyguladı.

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