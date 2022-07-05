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Yerel Konya'da korkutan yangın
Yerel

Konya'da korkutan yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde hasat sonrası çıkan yangında 320 adet balya samanı kül oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 11:32:00 -
Konya'da korkutan yangın

Yangın, Kulu ilçesi Köşker Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Atmaca'ya ait tarladaki arpanın hasat edilmesi sonrasında yapılan 320 balya samanın bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın bir anda büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleli kendi imkanları üzerine söndürmeye çalışken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Mahalle muhtarı Fuat Atmaca, yangını mahalleli olarak kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştıklarını belirterek, "Kulu İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Çünkü yanan yerin bitişiğinde biçilmemiş tarlalar vardı. Yangın onlara ulaşmadan 2 adet itfaiyede gelerek kısa sürede yangına söndürme ve soğutma çalışması yaptılar" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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