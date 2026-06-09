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Yerel Konya’da korkunç ölüm! 60 bin lira için katledildi
Yerel

Konya’da korkunç ölüm! 60 bin lira için katledildi

Yeniakit Publisher
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Konya’da korkunç ölüm! 60 bin lira için katledildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının 60 bin lirasının gasp edilerek öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı komşu ve yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Nuran Şenli (70) geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri incelemelerin ardından cinayet şüphelisi olduğu belirtilen apartmanda komşu olan 40 yaşlarındaki A.G.'yi saklandığı evde yakaladı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda olaya konu olduğu ve gasp edildiği iddia edilen yaklaşık 60 bin TL nakit para ile cinayette kullanıldığı öne sürülen bıçak ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayet zanlısının Y.K (30) ve A.B (50) isimli iki kadınla birlikte hareket ettiğini ve söz konusu kişilerin delillerin karartılmasına yönelik girişimlerde bulunduğunu belirledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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