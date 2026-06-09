Konya’da korkunç ölüm! 60 bin lira için katledildi

Olay, Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Nuran Şenli (70) geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri incelemelerin ardından cinayet şüphelisi olduğu belirtilen apartmanda komşu olan 40 yaşlarındaki A.G.'yi saklandığı evde yakaladı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda olaya konu olduğu ve gasp edildiği iddia edilen yaklaşık 60 bin TL nakit para ile cinayette kullanıldığı öne sürülen bıçak ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayet zanlısının Y.K (30) ve A.B (50) isimli iki kadınla birlikte hareket ettiğini ve söz konusu kişilerin delillerin karartılmasına yönelik girişimlerde bulunduğunu belirledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.