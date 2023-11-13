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Yerel Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
Yerel

Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 06:53:00 -

Konya'nın Hadim ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Mernek Mahallesi Tomalak mevkisindeki kayalıklardan düşme ihbarı alan jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve İHH arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.

Yaralı kişi, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan helikopterle bulunduğu kayalıklardan kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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