Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki sanayi bölgesindeki kauçuk ve sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Konsan Sanayi Bölgesi 10728. Sokak'ta kauçuk ve sünger üretimi yapan bir fabrika, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler daha sonra tüm fabrikayı sardı. Yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Kılca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.

- "Herhangi bir can kaybımız yok"

Fabrikadaki yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kılca, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerimiz olaya anında müdahale etti. Yine ilçe belediyelerimize ait çok sayıda arazöz ve tankerler de olay yerine geldi. Şu anda herhangi bir can kaybımız yok. Bir çatı çökmesi durumu söz konusu oldu. Allah'a şükür orada da bir can kaybımız yok. İçeride herhangi bir işçimizin bulunmaması da bizi sevindirdi. Çalışmalar neticesinde ise yangının çıkış nedeni belirlenecek."

Öte yandan fabrikada kimsenin bulunmadığı belirtildi.