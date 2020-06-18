  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın

Merkez Karatay ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:31:31 -
Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki sanayi bölgesindeki kauçuk ve sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Konsan Sanayi Bölgesi 10728. Sokak'ta kauçuk ve sünger üretimi yapan bir fabrika, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler daha sonra tüm fabrikayı sardı. Yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Kılca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.

- "Herhangi bir can kaybımız yok"

Fabrikadaki yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kılca, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerimiz olaya anında müdahale etti. Yine ilçe belediyelerimize ait çok sayıda arazöz ve tankerler de olay yerine geldi. Şu anda herhangi bir can kaybımız yok. Bir çatı çökmesi durumu söz konusu oldu. Allah'a şükür orada da bir can kaybımız yok. İçeride herhangi bir işçimizin bulunmaması da bizi sevindirdi. Çalışmalar neticesinde ise yangının çıkış nedeni belirlenecek."

Öte yandan fabrikada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı