Konya'da kamyonetin çarptığı kadın öldü
Konya Ereğli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen kadına çarptı. Feci kazada talihsiz kadın hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
F.A. idaresinde 35 AP 2282 plakalı kamyonet, Ereğli-Halkapınar karayolu Çömleci Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çaptı.
AA'nın haberine göre; Duyar, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü F.A. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.