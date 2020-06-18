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Aktüel

Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:51:16 -
Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da, 2 bin 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depo olarak kullanılan bir iş yerinden bir aracın yakıt deposuna kaçak akaryakıt ikmali yapılacağı bilgisi üzerine, çalışma başlattı.

Ekiplerin depoda yaptığı kontrolde, 2 bin 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan, Selçuklu ilçesinde gümrük kaçağı tütün ürünlerinin kullanıldığı ve çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmadığı iş yerinde bulunan 25 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

İş yeri sorumlusu E.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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