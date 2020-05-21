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Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:09:34 -
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Yunak Akşehir karayolu Ayrıtepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel K. idaresindeki 42 AP 179 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Nurullah A. idaresindeki 06 BPP 733 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan her iki otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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