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Aktüel Konya'da iki marketi soyan şüpheli, "bisikleti" ele verdi
Aktüel

Konya'da iki marketi soyan şüpheli, "bisikleti" ele verdi

Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:06:52 -
Konya'da iki marketi soyan şüpheli, "bisikleti" ele verdi

KONYA (AA) - Konya'da girdiği iki marketten bıçak zoruyla para çaldığı iddiasıyla aranan şüpheliyi bisikleti ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde bir market zincirine ait iki iş yerinden, bıçak zoruyla para çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi'ndeki yüzlerce kamera kaydını inceledi.

Kayıtlardan elde edilen bulgular sonucunda şüphelinin, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra tanınmamak için girdiği bir camide üzerini değiştirdiğini ve bisikletiyle yola devam ettiğini belirlendi.

İki ayrı hırsızlık olayında da üzerini değiştiren, aynı bisikleti kulandığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cadde üzerinde gece gündüz nöbet tutan polis ekipleri, şüphelinin Veysel G. (21) olduğunu belirledi.

Hırsızlık yaptığı marketlerin yaklaşık 300 metre yakınındaki bir evde ikamet ettiği belirlenen Veysel G, yürütülen takip sonucu çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

Veysel G'nin, emniyetteki ifadesinde, kumar oynadığından dolayı borcunun olduğunu, bu nedenle hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan zanlının markete girerek bıçak zoruyla hırsızlık yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, maskeli ve şapkalı bir kişinin marketin kapısını zorlaması, bunu gören market görevlisi iki kadının direnmesi, ardından kapıyı açan kişinin, kasadaki paraları bıçak zoruyla alarak kaçması yer alıyor.

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