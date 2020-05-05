Konya'da İHH ücretsiz maske dağıttı

KONYA (AA) - Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen maskeler ilçedeki esnafa ücretsiz dağıtıldı.

İHH Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana mağduriyet yaşanmaması için çalıştıklarını belirtti.

Yağcı, bu süreçte Ilgın'daki yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi, et ve nakit yardımında bulunduklarını kaydetti.

Gönüllülerin maske üretimini de sürdürdüğünü dile getiren Yağcı, "Arkadaşlarımızın hijyenik şekilde dikip paketledikleri 2 bin 500 maskeyi esnafımıza dağıttık. Allah hepsinden razı olsun. Bu gibi dönemler de hep birlikte çalışmak gerekiyor." ifadesini kullandı.