  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:59:08 -
Konya'da flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira ceza

KONYA (AA) - Konya'da yasak olmasına rağmen flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya İl Şubesi ekipleri, Altınekin ilçesinde yasa dışı av yaptığı belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Şahsın vurduğu 2 flamingo ve 1 suna kuşu ile av tüfeğine el konuldu.

El konulan canlı keklik ise görevliler tarafından tekrar doğaya salınırken, söz konusu kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 13 bin 237 lira cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı