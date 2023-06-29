Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Yasin Çıngı yönetimindeki 35 AHU 574 otomobil, Konya-Karapınar kara yolunun 17'inci kilometresindeki Hotamış Kavşağı'nda, M.Y. idaresindeki 42 DM 586 plaka tıra bağlı dorseye arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, Hüseyin Çıngı, Muhammet Emin Çıngı ve Nilüfer Çıngı yaralandı.