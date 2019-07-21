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Konya'da feci kaza! Anne karnındaki bebek ve 1 kişi öldü

Konya'nın Yunak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, hamile kadın ile eşi yaralandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:42
Konya'da feci kaza! Anne karnındaki bebek ve 1 kişi öldü

Konya'nın Yunak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, hamile kadın ile eşi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki bebek kurtarılamadı.

Mustafa Çetin (67) idaresindeki 42 P 9216 plakalı otomobil, Yunak Yavaşlı Kavşağı'nda, Semih Gürbüz (25) yönetimindeki 34 AEC 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan Semih Gürbüz ve hamile eşi Rabia Gürbüz (23) yaralandı.

Yaralılardan Rabia Gürbüz, ambulans helikopterle Akşehir'e, Semih Gürbüz ise ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı kadının karnındaki 7,5 aylık bebeğin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:42
  1. Konya
  2. Yunak ilçesi
  3. trafik kazası
  4. korkunç kaza
  5. ölü ve yaralılar var

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