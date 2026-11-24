''İKİ TARAF DA GLADYATÖR GİBİ OLACAK'' - Deneyimli teknik adam, "Emre Belözoğlu ile bir araya geldiğinizde bu maçı kafanızda oynadınız mı?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti: "Açıkçası çok fazla aramızda şaka da yapmadık çünkü nezaketen böyle olması gerekir. Ama basın toplantısına gelmeden önce konuştuk. Maçın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü futbol tarihi boyunca birçok ilki yaptık ve o anların kıymetini, birçok duyguyla bilemedik. Artık ikimiz de o kafada değiliz. Bu anların kıymetini yaşamak istiyoruz. İnsanlara yaptığımız şeyin önemini, güzelliğini daha güzel şekilde anlatmak istiyoruz. Dediğim gibi maçın öteki tarafı da, 'abi' dediğim insanın 'kardeşim' dediği insana karşı oynayacağı bir maç. Yarın muhtemeldir ki iki taraf da gladyatör gibi olacak. Birbirimizi yenmek için hayatımızdaki en büyük gücümüzü, zekamızı ortaya koymaya çalışacağız. Ama düdük çaldığında her şey bitmiş olacak. O yüzden dediğim gibi sadece keyfini çıkarmak istiyoruz."