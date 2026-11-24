''HEDEFİMİZ İLK 24'TE OLMAK DEĞİL'' - Arda Turan, galibiyetin ilk 24 takım arasına kalmak adına kendileri için ne kadar önemli olduğuyla ilgili soru üzerine, "Bizim hedefimiz ilk 24'te olmak değil. Bizim hedefimiz savaşta olan bir ülkenin umutlarını, çocuklarının, gençlerinin umutlarını taşıyabilmek. Dünyada savaştaki insanların hala umudunun olduğunu, hala bir şeyleri başarabildiklerini ve savaşa karşı pes etmediklerini gösterebilmek. Çünkü bizim tesisimiz yok, bizim stadımız yok. Buraya 24 saatte geliyoruz. Bunları unutmamak lazım, bu bir gerçek. Bizim amacımız, savaş bittiğinde Avrupa kupalarında final oynayabilecek, şampiyonluk kazanabilecek bir Shakhtar bırakabilmek, bir miras bırakabilmek. Bizim hedefimiz tamamıyla bu." ifadelerini kullandı.