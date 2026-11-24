Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Takımımız Şampiyonlar Ligi maçlarında takım oyununu iyi oynadığını gösterdi. İlk 24'e kalmak bizim için çok net bir hedef, inşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, hedeflerinin ilk 24'e kalmak olduğunu ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZİ ANIYORUM"

Karşılaşmanın oynanacağı Stamford Bridge'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 46 yaşındaki teknik adam, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizde emeği olan bütün öğretmenlerimizi anıyorum." diyerek sözlerine başladı.

"İLK 24'E KALMAK BİZİM İÇİN ÇOK NET BİR HEDEF"

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak ilk isim olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, bu durumun kendisi için heyecan verici olduğunun altını çizerek "Futbolcu olarak bu seviyeyi gördük. Bu kez bizim için zirve olan yerde, Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkmak nasip oldu, Allah'a şükürler olsun. Bu seviyede oynamak ve teknik direktörlük yapmak arasında fark var. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve beklentiler yüksek. Karşımızda son 4-5 teknik adamıyla aynı futbolu oynamaya çalışan bir takım var. Son hocası da benim 'kardeş' dediğim bir isim. Güçlü oyunu olan bir takım ama biz de bu maça iyi hazırlandık. Elimizde güçlü ve kaliteli oyuncular var. Takımımız Şampiyonlar Ligi maçlarında, takım oyununu iyi oynadığını gösterdi. İlk 24'e kalmak bizim için çok net bir hedef. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

"ONLARLA BERABER HAREKET EDEN TARAFTARLARA İHTİYAÇLARI VAR"

Fenerbahçe'de camianın beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, hayal kırıklıkları yaşandığı zaman futbolculara karşı kızgınlıklar ve kırgınlıklar olduğunu belirtti.

Futbolcuların güvene ihtiyacı olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Onların arkasında duran, onlarla beraber hareket eden taraftarlara ihtiyaçları var. Ben kendileriyle konuşurken, kulübümüzle ilgili birçok hissiyatımı aktarırken motivasyonun ve tutkunun olmazsa olmaz olduğunu söylüyorum ve elimden geldiğince onları maça hazırlama sorumluluğu hissediyorum. Bir arabanın hareket etmesi için bunu kullanabilecek birisine ihtiyaç var, vites ve tekerleğe ihtiyaç var. Doğru oyunu oynayacağımız standarda çabuk şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"İKİ OYUNCU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Daha önce Chelsea forması giyen N'Golo Kante ve Romelu Lukaku hakkındaki soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "İki oyuncu bizim için çok önemli. Bu stadyumda yaşadıkları tecrübe ve Chelsea'yle kazandıkları şampiyonluklar önemli. Onlar için belki çok farklı bir akşam olur. Stadyuma yarın pek çok Fenerbahçe taraftarı gelecek. Stadyumu ve şehri biliyorlar. İki isim de bizim için çok önemli." diye konuştu.

"ARDA'YLA MAÇIN ARDINDAN SARILACAĞIZ"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe'yi favori görmesiyle ilgili de konuşan Belözoğlu, şunları söyledi:

“Arda tevazu göstermiş, her zaman öyledir. Çok iyi iş çıkarıyor orada. Bendeki yeri her zaman ayrı olacak. Aynı takımda oynadık, milli takımın başarısı için çalıştık. Türk futbolu için çok özel bir gün olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 2 Türk teknik adam maça çıkacak. Duygusal bir rekabet olacak. İkimiz de elimizden geleni yapacağız. Ben Fenerbahçe için her şeyimi vereceğim. Biz saha içinde yıllarca oynadığımız dostlarımızla karşı karşıya geliyoruz ama Fenerbahçe söz konusu olduğunda karşımızda kim olursa elimizden geleni yaparız. Ama sonuç ne olursa olsun biz Arda'yla maçın ardından sarılacağız.”

"BİZİ EVİMİZDE HİSSETTİRECEKLER"

Teknik direktör Emre Belözoğlu'yla birlikte basın toplantısında yer alan Fransız futbolcu N'Golo Kante, Fenerbahçeli taraftarların yarın oynanacak maça yoğun ilgi göstermesinin kendisini şaşırttığını söyledi.

Taraftarların kendileri için büyük bir güç olacağını vurgulayan Kante, "İhtiyacımız olan güç tribünde olacak. Bizi evimizde hissettirecekler. Yarınki maçta bizim için çok önemli olacak." diye konuştu.

"2 YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Shakhtar Donetsk karşısında kazanmak istediklerini dile getiren Kante, "Önde olup kazanamadığımız maçlar oldu. Yarın kazanmamız gerekiyor. Aynı istek ve tutkuyla hareket etmemiz gerekiyor. 2 yarışın içindeyiz. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN BU MAÇI KAZANMAMIZ"

Yıllarca formasını giydiği Chelsea'nin sahasında Fenerbahçe formasıyla maça çıkacak olmasının kendisi için çok özel olduğunu dile getiren Kante, "Burada yıllarımı geçirdim. Bugün rakip olarak geliyorum. Benim için çok özel bir stat ve Fenerbahçe'yle buraya gelmek benim için çok ayrıcalıklı bir durum. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Umuyorum ki bu statta olmak bize katkı sağlar. Önemli olan bu maçı kazanmamız ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamamız." şeklinde konuştu.