Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Galatasaray hedefte! Terör devleti İsrail'den UEFA'ya şikayet
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazze'de yaşanan zulme karşı Filistin halkına destek veren Galatasaray, İsrail'in hedefi oldu. RAMS Park tribünlerinde açılan Filistin pankartlarını hazmedemeyen İsrail'in, sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, skandal girişimi kamuoyuna duyurdu.
Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de RAMS Park tribünlerinde açılan Filistin'e destek pankartları sebebiyle kendilerini şikayet eden İsrail'e tepki gösterdi. Başkan Özbek, Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceklerini söyledi.
Dursun Özbek, UEFA’nın da bu şikayeti hassas bir anlayışla değerlendirmesi gerektiğini ve bu siyasi şikayete itibar edilmemesi gerektiğini savundu.
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